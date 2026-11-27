Am 26.11.2025 wurde die Deckers Outdoor-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Deckers Outdoor-Aktie bei 87.19 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Deckers Outdoor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11.469 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 85.56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 981.31 USD wert. Das entspricht einem Minus von 1.87 Prozent.

Jüngst verzeichnete Deckers Outdoor eine Marktkapitalisierung von 11.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch