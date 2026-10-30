NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deckers Outdoor von vor einem Jahr verdient

Das Deckers Outdoor-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Deckers Outdoor-Anteile bei 80.89 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.236 Deckers Outdoor-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 102.31 USD, da sich der Wert einer Deckers Outdoor-Aktie am 29.10.2026 auf 82.76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.31 Prozent gesteigert.

Am Markt war Deckers Outdoor jüngst 11.24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch