NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Deckers Outdoor von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Deckers Outdoor-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Deckers Outdoor-Papier bei 93.05 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.747 Deckers Outdoor-Papiere. Die gehaltenen Deckers Outdoor-Papiere wären am 13.08.2026 1’002.70 USD wert, da der Schlussstand 93.30 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0.27 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Deckers Outdoor belief sich zuletzt auf 12.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch