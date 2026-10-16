NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Deckers Outdoor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 59.71 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16.747 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (86.58 USD), wäre das Investment nun 1’449.97 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45.00 Prozent angewachsen.

Alle Deckers Outdoor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch