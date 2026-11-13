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|Deckers Outdoor-Performance im Blick
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13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deckers Outdoor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Deckers Outdoor-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 71.23 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 140.400 Deckers Outdoor-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’868.02 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Anteils am 12.11.2026 auf 84.53 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18.68 Prozent zugenommen.
Deckers Outdoor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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