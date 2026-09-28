NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daktronics von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Daktronics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Daktronics-Papier an diesem Tag bei 9.09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’100.110 Daktronics-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’723.87 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Papiers am 25.09.2026 auf 17.02 USD belief. Mit einer Performance von +87.24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Daktronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 817.31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch