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09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daktronics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Daktronics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die Daktronics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Daktronics-Anteile an diesem Tag bei 8.82 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1’133.787 Daktronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Daktronics-Aktie auf 19.41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’006.80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 120.07 Prozent gesteigert.
Daktronics war somit zuletzt am Markt 935.73 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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