NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Daktronics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Daktronics-Aktie an diesem Tag 9.00 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 111.111 Daktronics-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (18.01 USD), wäre das Investment nun 2’001.11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 100.11 Prozent gesteigert.

Daktronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 863.67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch