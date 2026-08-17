NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Daktronics-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7.02 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’424.501 Daktronics-Papiere. Die gehaltenen Daktronics-Papiere wären am 14.08.2026 29’074.07 USD wert, da der Schlussstand 20.41 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 190.74 Prozent vermehrt.

Am Markt war Daktronics jüngst 986.52 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch