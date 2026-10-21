CRESUD Aktie 603431 / US2264061068
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21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CRESUD-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in CRESUD eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Das CRESUD-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 7.72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12.960 CRESUD-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 11.15 USD gerechnet, wäre die Investition nun 144.50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44.50 Prozent gesteigert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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