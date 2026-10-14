CRESUD Aktie 603431 / US2264061068
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRESUD-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren CRESUD-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das CRESUD-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9.40 USD. Bei einem CRESUD-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’063.891 CRESUD-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen CRESUD-Aktien wären am 13.10.2026 12’351.77 USD wert, da der Schlussstand 11.61 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 23.52 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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