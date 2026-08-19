CRESUD Aktie 603431 / US2264061068
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: Hätte sich eine CRESUD-Anlage vor einem Jahr inzwischen gelohnt?
Bei einem frühen Investment in CRESUD-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CRESUD-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die CRESUD-Anteile bei 10.45 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die CRESUD-Aktie investiert hat, hat nun 9.571 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 10.37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99.25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.75 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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