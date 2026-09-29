NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Credit Acceptance von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Credit Acceptance-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 590.00 USD. Bei einem Credit Acceptance-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.695 Credit Acceptance-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Credit Acceptance-Anteile wären am 28.09.2026 932.20 USD wert, da der Schlussstand 550.00 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 6.78 Prozent gleich.

Credit Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch