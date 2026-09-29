Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’943 0.0%  SPI 19’772 0.1%  Dow 51’331 -0.3%  DAX 25’519 0.6%  Euro 0.9458 0.0%  EStoxx50 6’339 0.6%  Gold 4’175 1.5%  Bitcoin 70’064 0.9%  Dollar 0.8339 0.2%  Öl 104.1 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Lindt1057075Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Julius-Bär-Aktie dreht auf: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Aktienrückkauf geplant
BEKB-Aktie tiefer: Moody's hebt mehrere Kreditratings an
Suche...

Credit Acceptance Aktie 922610 / US2253101016

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühe Investition 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Credit Acceptance von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Credit Acceptance eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Credit Acceptance
545.80 USD -0.66%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Credit Acceptance-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 590.00 USD. Bei einem Credit Acceptance-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.695 Credit Acceptance-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Credit Acceptance-Anteile wären am 28.09.2026 932.20 USD wert, da der Schlussstand 550.00 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 6.78 Prozent gleich.

Credit Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Credit Acceptance Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten