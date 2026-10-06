NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Credit Acceptance von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Credit Acceptance-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Credit Acceptance-Aktie betrug an diesem Tag 191.38 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 52.252 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 27’764.13 USD, da sich der Wert eines Credit Acceptance-Anteils am 05.10.2026 auf 531.35 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 177.64 Prozent angewachsen.

Credit Acceptance war somit zuletzt am Markt 5.52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch