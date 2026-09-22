Credit Acceptance Aktie 922610 / US2253101016
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Credit Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Credit Acceptance-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Credit Acceptance-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 470.17 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.213 Credit Acceptance-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (564.27 USD), wäre das Investment nun 120.01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.01 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Credit Acceptance betrug jüngst 6.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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