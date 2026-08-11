NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Credit Acceptance-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Credit Acceptance-Anteile betrug an diesem Tag 200.71 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Credit Acceptance-Aktie investierten, hätten nun 0.498 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 289.60 USD, da sich der Wert einer Credit Acceptance-Aktie am 10.08.2026 auf 581.25 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 189.60 Prozent gleich.

Der Marktwert von Credit Acceptance betrug jüngst 6.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch