NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde die Credit Acceptance-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 166.44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.601 Credit Acceptance-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 291.25 USD, da sich der Wert einer Credit Acceptance-Aktie am 02.11.2026 auf 484.76 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +191.25 Prozent.

Credit Acceptance war somit zuletzt am Markt 4.71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch