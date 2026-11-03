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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Credit Acceptance-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde die Credit Acceptance-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 166.44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.601 Credit Acceptance-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 291.25 USD, da sich der Wert einer Credit Acceptance-Aktie am 02.11.2026 auf 484.76 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +191.25 Prozent.
Credit Acceptance war somit zuletzt am Markt 4.71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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