Credit Acceptance Aktie 922610 / US2253101016
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Credit Acceptance-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Credit Acceptance-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 488.14 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Credit Acceptance-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.205 Credit Acceptance-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 112.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 548.12 USD belief. Damit wäre die Investition um 12.29 Prozent gestiegen.
Alle Credit Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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