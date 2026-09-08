NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 08.09.2016 wurde die Credit Acceptance-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 200.23 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 4.994 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 604.72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’020.13 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 202.01 Prozent erhöht.

Am Markt war Credit Acceptance jüngst 6.28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch