Covenant Transport Aktie 278919 / US22284P1057
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Covenant Transport-Investment von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Covenant Transport-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Covenant Transport-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15.56 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Covenant Transport-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.429 Covenant Transport-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 205.40 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Papiers am 09.10.2026 auf 31.95 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 105.40 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Covenant Transport eine Börsenbewertung in Höhe von 808.51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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