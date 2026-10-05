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Covenant Transport Aktie 278919 / US22284P1057

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Investmentbeispiel 05.10.2026 16:02:15

NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Covenant Transport-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Covenant Transport eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Covenant Transport
32.79 USD -2.96%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Covenant Transport-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Covenant Transport-Aktie betrug an diesem Tag 21.96 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Covenant Transport-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 455.373 Covenant Transport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Covenant Transport-Papiers auf 33.76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’373.41 USD wert. Mit einer Performance von +53.73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Covenant Transport belief sich jüngst auf 857.60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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