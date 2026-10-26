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26.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Covenant Transport von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Covenant Transport gewesen.
Am 26.10.2025 wurden Covenant Transport-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 20.03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 499.251 Covenant Transport-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Covenant Transport-Aktie auf 29.19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’573.14 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45.73 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Covenant Transport belief sich jüngst auf 739.39 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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