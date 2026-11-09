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|Covenant Transport-Investition im Blick
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09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Covenant Transport-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Covenant Transport-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Covenant Transport-Aktie an diesem Tag bei 14.65 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 68.259 Covenant Transport-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’153.58 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Anteils am 06.11.2026 auf 31.55 USD belief. Mit einer Performance von +115.36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Covenant Transport betrug jüngst 802.60 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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