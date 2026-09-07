NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 07.09.2023 wurden Covenant Transport-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23.95 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 41.762 Covenant Transport-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 1’463.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35.05 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46.38 Prozent erhöht.

Covenant Transport erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 890.33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch