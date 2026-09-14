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Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051

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Profitable Costco Wholesale-Anlage? 14.09.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Costco Wholesale von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Costco Wholesale-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Costco Wholesale
749.40 CHF 1.80%
Kaufen Verkaufen

Am 14.09.2016 wurde das Costco Wholesale-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Costco Wholesale-Papiers betrug an diesem Tag 150.69 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.664 Costco Wholesale-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Costco Wholesale-Aktie auf 904.77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 600.42 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 500.42 Prozent angezogen.

Costco Wholesale war somit zuletzt am Markt 400.20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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