NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Costco Wholesale-Investment von vor 3 Jahren verdient

Die Costco Wholesale-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Costco Wholesale-Papier bei 568.63 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hat, hat nun 17.586 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’227.86 USD, da sich der Wert eines Costco Wholesale-Anteils am 25.09.2026 auf 922.77 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 62.28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Costco Wholesale bezifferte sich zuletzt auf 408.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch