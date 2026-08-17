NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel hätte eine Investition in Costco Wholesale von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Costco Wholesale-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 167.96 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 59.538 Costco Wholesale-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 961.10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57’221.96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 472.22 Prozent.

Costco Wholesale markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 426.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch