Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Costco Wholesale-Einstieg?
|
17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel hätte eine Investition in Costco Wholesale von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Costco Wholesale-Aktien verdienen können.
Das Costco Wholesale-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 167.96 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 59.538 Costco Wholesale-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 961.10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57’221.96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 472.22 Prozent.
Costco Wholesale markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 426.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.
Analysen zu Costco Wholesale Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.