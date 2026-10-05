NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Costco Wholesale-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Costco Wholesale-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 446.24 USD wert. Bei einem Costco Wholesale-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.224 Costco Wholesale-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Costco Wholesale-Aktie auf 920.65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 206.31 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106.31 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Costco Wholesale betrug jüngst 408.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch