Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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25.05.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Costco Wholesale-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die Costco Wholesale-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 144.54 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 69.185 Costco Wholesale-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 71’138.79 USD, da sich der Wert eines Costco Wholesale-Anteils am 22.05.2026 auf 1’028.24 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +611.39 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Costco Wholesale bezifferte sich zuletzt auf 456.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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