NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 10 Jahren eingebracht

Die Costco Wholesale-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 144.54 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 69.185 Costco Wholesale-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 71’138.79 USD, da sich der Wert eines Costco Wholesale-Anteils am 22.05.2026 auf 1’028.24 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +611.39 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Costco Wholesale bezifferte sich zuletzt auf 456.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch