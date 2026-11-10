NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: Wäre eine Corcept Therapeutics-Kapitalanlage von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Vor 1 Jahr wurden Corcept Therapeutics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 75.49 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 132.468 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 9’938.40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75.03 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -0.62 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Corcept Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 7.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch