Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Corcept Therapeutics-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Corcept Therapeutics-Papier bei 22.46 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44.524 Corcept Therapeutics-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 66.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’949.69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +194.97 Prozent.

Der Börsenwert von Corcept Therapeutics belief sich jüngst auf 7.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch