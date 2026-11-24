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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Corcept Therapeutics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Corcept Therapeutics-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Corcept Therapeutics-Papier bei 22.46 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44.524 Corcept Therapeutics-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 66.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’949.69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +194.97 Prozent.
Der Börsenwert von Corcept Therapeutics belief sich jüngst auf 7.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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