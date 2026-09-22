Corcept Therapeutics Aktie 1812837 / US2183521028
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 22.09.2023 wurde die Corcept Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 31.64 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 31.606 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 21.09.2026 3’595.45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 113.76 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 259.54 Prozent zugenommen.
Corcept Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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