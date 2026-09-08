NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurden Corcept Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5.70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’754.386 Corcept Therapeutics-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 195’824.56 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Anteils am 04.09.2026 auf 111.62 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1’858.25 Prozent.

Zuletzt verbuchte Corcept Therapeutics einen Börsenwert von 12.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch