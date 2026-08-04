NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Corcept Therapeutics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Corcept Therapeutics-Papier an diesem Tag 21.57 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.636 Corcept Therapeutics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 522.95 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Papiers am 03.08.2026 auf 112.80 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 422.95 Prozent.

Corcept Therapeutics war somit zuletzt am Markt 12.39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch