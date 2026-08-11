Corcept Therapeutics Aktie 1812837 / US2183521028
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Corcept Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Corcept Therapeutics-Aktie an diesem Tag 5.82 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 171.821 Corcept Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 114.23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’627.15 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1’862.71 Prozent.
Zuletzt verbuchte Corcept Therapeutics einen Börsenwert von 11.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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