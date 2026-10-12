Consumer Portfolio Services Aktie 920818 / US2105021008
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Consumer Portfolio Services-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Consumer Portfolio Services-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Consumer Portfolio Services-Papier an diesem Tag 9.16 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109.170 Consumer Portfolio Services-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 9.38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’024.02 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.40 Prozent angewachsen.
Consumer Portfolio Services war somit zuletzt am Markt 204.88 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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