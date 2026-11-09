NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Consumer Portfolio Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die Consumer Portfolio Services-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9.70 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’030.928 Consumer Portfolio Services-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 10.17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’484.54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4.85 Prozent erhöht.

Consumer Portfolio Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 222.76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch