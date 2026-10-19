NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Consumer Portfolio Services-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Consumer Portfolio Services-Aktie bei 6.26 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’597.444 Consumer Portfolio Services-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 16.10.2026 14’616.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9.15 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46.17 Prozent angewachsen.

Consumer Portfolio Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 200.41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch