Consumer Portfolio Services Aktie 920818 / US2105021008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance im Blick
|
17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Consumer Portfolio Services-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Consumer Portfolio Services-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Consumer Portfolio Services-Anteile bei 9.36 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’068.376 Consumer Portfolio Services-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 9.51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’160.26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.60 Prozent gesteigert.
Consumer Portfolio Services wurde am Markt mit 205.11 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Consumer Portfolio Services Inc.
|
16:02
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
14.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
14.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
14.08.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
13.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Consumer Portfolio Services Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.