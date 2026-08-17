NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Consumer Portfolio Services-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Consumer Portfolio Services-Anteile bei 9.36 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’068.376 Consumer Portfolio Services-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 9.51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’160.26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.60 Prozent gesteigert.

Consumer Portfolio Services wurde am Markt mit 205.11 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch