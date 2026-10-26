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26.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Consumer Portfolio Services-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Consumer Portfolio Services-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Consumer Portfolio Services-Papier an diesem Tag 4.49 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hat, hat nun 22.272 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 220.49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9.90 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 120.49 Prozent.
Der Consumer Portfolio Services-Wert an der Börse wurde auf 216.46 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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