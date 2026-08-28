Comtech Telecommunications Aktie 920267 / US2058262096
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28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comtech Telecommunications-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Comtech Telecommunications-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Comtech Telecommunications-Papier statt. Der Schlusskurs der Comtech Telecommunications-Anteile betrug an diesem Tag 2.00 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 500.000 Comtech Telecommunications-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 875.00 USD, da sich der Wert eines Comtech Telecommunications-Anteils am 27.08.2026 auf 1.75 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.50 Prozent verringert.
Comtech Telecommunications wurde am Markt mit 52.72 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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