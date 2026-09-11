Comtech Telecommunications Aktie 920267 / US2058262096
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11.09.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comtech Telecommunications-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Comtech Telecommunications-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurden Comtech Telecommunications-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 24.89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.018 Comtech Telecommunications-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 5.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.46 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94.13 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Comtech Telecommunications eine Börsenbewertung in Höhe von 45.85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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