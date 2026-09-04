NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comtech Telecommunications von vor 3 Jahren verloren

Am 01.09.2023 wurde das Comtech Telecommunications-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Comtech Telecommunications-Anteile betrug an diesem Tag 10.07 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 993.049 Comtech Telecommunications-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’519.36 USD, da sich der Wert einer Comtech Telecommunications-Aktie am 03.09.2026 auf 1.53 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 84.81 Prozent eingebüsst.

Comtech Telecommunications markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44.86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch