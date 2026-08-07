Comtech Telecommunications Aktie 920267 / US2058262096
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07.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comtech Telecommunications von vor 3 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Comtech Telecommunications-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 07.08.2023 wurde das Comtech Telecommunications-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Comtech Telecommunications-Anteile betrug an diesem Tag 9.74 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 102.669 Comtech Telecommunications-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 176.59 USD, da sich der Wert einer Comtech Telecommunications-Aktie am 06.08.2026 auf 1.72 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 82.34 Prozent eingebüsst.
Comtech Telecommunications markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51.72 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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