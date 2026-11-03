NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Compugen von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde die Compugen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Compugen-Papiers betrug an diesem Tag 6.00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.667 Compugen-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 33.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 67.00 Prozent.

Am Markt war Compugen jüngst 187.48 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch