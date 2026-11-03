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03.11.2026 10:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Compugen von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Compugen-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Compugen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Compugen-Papiers betrug an diesem Tag 6.00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.667 Compugen-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 33.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 67.00 Prozent.
Am Markt war Compugen jüngst 187.48 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Compugen Ltd.
Analysen zu Compugen Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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