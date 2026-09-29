Compugen Aktie 1117727 / IL0010852080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Compugen-Anlage?
|
29.09.2026 10:02:12
NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compugen von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Compugen-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Compugen-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Compugen-Aktie bei 5.92 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Compugen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 168.919 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 393.58 USD, da sich der Wert eines Compugen-Anteils am 28.09.2026 auf 2.33 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 60.64 Prozent verkleinert.
Am Markt war Compugen jüngst 225.15 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Compugen Ltd.
|
10:02
|NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compugen von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
22.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compugen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compugen von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite fällt (finanzen.ch)
Analysen zu Compugen Ltd.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI fester -- DAX mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.