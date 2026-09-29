NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compugen von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Compugen-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Compugen-Aktie bei 5.92 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Compugen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 168.919 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 393.58 USD, da sich der Wert eines Compugen-Anteils am 28.09.2026 auf 2.33 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 60.64 Prozent verkleinert.

Am Markt war Compugen jüngst 225.15 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch