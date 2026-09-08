NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compugen-Investment von vor 10 Jahren verloren

Die Compugen-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Compugen-Aktie an diesem Tag 7.16 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compugen-Aktie investiert, befänden sich nun 139.665 Compugen-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Compugen-Papiere wären am 04.09.2026 361.73 USD wert, da der Schlussstand 2.59 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 63.83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Compugen belief sich zuletzt auf 245.09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch