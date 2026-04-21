Compugen Aktie 1117727 / IL0010852080
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21.04.2026 10:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compugen-Investment von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen Compugen-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Compugen-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Compugen-Aktie an diesem Tag 7.03 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Compugen-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’422.475 Compugen-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’096.73 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -59.03 Prozent.
Compugen war somit zuletzt am Markt 266.46 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch