Compugen Aktie 1117727 / IL0010852080
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18.08.2026 10:02:13
NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compugen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Compugen-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurde das Compugen-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1.55 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 645.161 Compugen-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’516.13 USD, da sich der Wert eines Compugen-Papiers am 17.08.2026 auf 2.35 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 51.61 Prozent.
Der Compugen-Wert an der Börse wurde auf 227.95 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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