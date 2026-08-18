NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compugen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Compugen-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1.55 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 645.161 Compugen-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’516.13 USD, da sich der Wert eines Compugen-Papiers am 17.08.2026 auf 2.35 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 51.61 Prozent.

Der Compugen-Wert an der Börse wurde auf 227.95 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch