Compugen Aktie 1117727 / IL0010852080
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25.08.2026 10:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compugen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Compugen-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Compugen-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1.15 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Compugen-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8’695.652 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 22’521.74 USD, da sich der Wert eines Compugen-Papiers am 24.08.2026 auf 2.59 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 125.22 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Compugen betrug jüngst 247.41 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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